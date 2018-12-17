Юрген Клопп: "С нетерпением жду новой встречи с "Баварией"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп – об итогах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Его команда сыграет с "Баварией".

- Все понимают, что атмосфера будет великолепной. Это будет прекрасный выезд для наших болельщиков, замечательный город, так что все отлично. Перелет не самый дальний, к тому же о Германии мы определенно знаем больше, чем о других чемпионатах, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Это правда, но большого значения не имеет. В итоге все решать парням непосредственно на поле. Попробуем. С последней моей игры против "Баварии" прошло долгое время. Конечно, я с нетерпением жду новой встречи.

Первый матч состоится в Англии 19 февраля, ответный - 13 марта в Германии.

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