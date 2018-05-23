Юрген Клопп: "Реал" холоден как лед"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что "Реал", с которым англичане встретятся в финале Лиги чемпионов, хладнокровный противник. Однако специалист добавил, что у каждой команды есть слабости, в том числе – и у мадридцев.

– "Реал" дважды выигрывал Лигу чемпионов, и он снова в финале! – цитирует Mirror Клоппа. – "Бавария" считала, что они были лучшей командой в двух играх, но что получилось в итоге? "Реалу" нужно четыре момента, чтобы забить дважды. "Баварии" понадобилось восемь – чтобы забить один раз. Мадридцы опытны с головы до ног.

"Реал" холоден как лед. Если у противника есть шанс выиграть, они не беспокоятся -это никак не влияет на них. Кто-нибудь видел "Реал" хоть раз в панике, потому что у соперника есть шанс на победу? Лед! Они думают: "У оппонентов есть шансы, это так. У нас есть шанс, мы забьем".

Но у каждой команды в мире есть слабость. Мы играли против "Барселоны", и играли очень хорошо. У нас есть возможность, мы это знаем, и "Реал" это знает.

Все говорили, что "Реалу" повезло в матче против "Ювентуса", "Реалу" повезло против "Баварии". Им повезло, но они уже третий раз подряд, и в четвертый раз за пять лет – в финале Лиги чемпионов. Так о чем это говорит? Их опыт подготовил команду к трудным ситуациям – но мы, в свою очередь, будем создавать им проблемы на поле. Они, я думаю, ответят нам тем же. И, в конце концов, мы должны быть на месте в решающие моменты, должны забивать, когда будут возможности.

Финал Лиги чемпионов "Реал" – "Ливерпуль" состоится 26 мая, начало – в 21.45 по московскому времени.

Алонсо: "Клопп может найти ключ к победе над "Реалом" //

Юрген Клопп: "Если бы существовал рынок опыта, "Реалу" следовало продавать его там, чтобы стать еще богаче"