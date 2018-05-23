Юрген Клопп рассказал о слабых и сильных сторонах "Реала"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил некоторые сильные и слабые стороны игры "Реала", с которым "красным" предстоит встретиться в финале Лиги чемпионов. Матч пройдет 26 мая в Киеве.

- Марселу атакует очень много, но… он не защищается, - цитирует Marca Клоппа. – Но футбол не прост настолько, насколько легко сказать: "Если Марселу поддержит атаку, у Салаха появится пространоство", ведь там его будет ждать Серхио Рамос. Кроме того, "Реалу" нужно всего четыре момента, чтобы забить дважды, в то время как, например, "Баварии" в полуфинале понадобилось восемь, чтобы отличиться один раз. Многие говорят, что "Реалу" повезло выбить "Ювентус" и "Баварию", но он играет в финале третий раз подряд и четвертый за пять лет!

"Ливерпуль" впервые сыграет в финале Лиги чемпионов с сезона-2004/05. В матче против "Милана" ливерпульцы отыгрались со счета 0:3 после первого тайма и в итоге завершили игру в свою пользу, выиграв 3:2 по пенальти.