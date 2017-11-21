09:05 | Футбол — Лига чемпионов

Юрген Клопп: "Пока игра с "Севильей" - самая главная в сезоне для "Ливерпуля"


Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп накануне матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" отметил важность предстоящего поединка. На данный момент "красные" лидируют в турнирной таблице своей группы, а испанцы идут на втором месте.

- Чем ближе конец группового этапа, тем важнее матчи, - цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа. - Пока это самая главная игра для нас - против "Севильи" на ее поле.

Матч "Севилья" - "Ливерпуль" состоится сегодня, 21 ноября, и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
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