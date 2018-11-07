Юрген Клопп - о поражении от "Црвены Звезды": "У меня всего 10 пальцев"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после поражения от "Црвены Звезды" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:2) заявил, что соперник заслужил победу. Немецкого специалиста попросили посчитать на пальцах, что пошло не так в этой встрече.

- У меня всего десять пальцев, - ответил Клопп, чьи слова приводит в своем Твиттере журналист Liverpool Echo Джеймс Пирс. - У нас был стопроцентный момент у Старриджа. Он бы смог изменить ход игры. Шум на стадионе не был для нас проблемой. Мы слишком облегчили сопернику жизнь. Они заслужили победу своей страстью. Мы потеряли свою магию в этой игре, но не в целом. Нам надо быть уверенными в том, что это больше не повторится.

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