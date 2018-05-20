Юрген Клопп – о финале Лиги чемпионов: "Не чувствую себя аутсайдером"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что не считает свою команду аутсайдером в предстоящем финале Лиги чемпионов против "Реала".

- Да, "Реал" будет фаворитом. Они знают все, ведь для них этот финал станет четвертым за пять сезонов, - приводит Goal слова Клоппа. - За последние несколько лет было три доминирующих клуба, и мы столкнемся с одним из них. У меня нет проблем с этим. Не чувствую себя аутсайдером. Если честно, нам нравится эта ситуация. Мы всем довольны. "Реал" демонстрирует самое высокое качество футбола. Им удалось победить трижды в трех финалах. Но мы – "Ливерпуль", об этом нельзя забывать.

Финал Лиги чемпионов пройдет 26 мая в Киеве. Напомним, "Реал" выиграл два последних розыгрыша турнира.