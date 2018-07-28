Юрген Клопп - о финале Лиги чемпионов: "Фол Рамоса на Салахе - нечестный и жестокий"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что фол защитника "Реала" Серхио Рамоса на нападающем "красных" Мохамеде Салахе в финале минувшего розыгрыша Лиги чемпионов (3:1) был нечестным и жестоким. Египтянин покинул поле на 31-й минуте встречи.

- Этот фол был жестоким, - цитирует Клоппа ESPN. - Не думаю, что травма Салаха была неизбежна в этой ситуации – ему не повезло, но подобные вещи недопустимы. Мне не понравилась реакция Рамоса после игры. Он сказал: "А что такое? Это нормально". Нет, это не нормально.

Клопп возглавляет "Ливерпуль" с 2015 года.