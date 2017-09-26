Юрген Клопп: "Никто из "Ливерпуля" не дал повода не выпускать его на матч со "Спартаком"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подчеркнул, что с большим трудом определился со стартовым составом на матч группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака". В поединке впервые в сезоне вся "великолепная четверка" атакующих футболистов (Филиппе Коутинью, Роберту Фирмину, Садио Мане и Мохаммед Салах) появится с первых минут.

- Сегодня был действительно самый трудный день из всех, что я проводил при выборе состава, - цитирует официальный сайт "Ливерпуля" Клоппа. - Почти никто из игроков не дал мне повода не выпускать его на поле сегодня. Но, в конце концов, у нас будут первые 11 игроков и сильная скамейка. Вот что нужно, когда у тебя много матчей, а впереди сложная игра. Нужен баланс качества, тактической дисциплины, эмоциональности, желания, агрессивности и других деталей. Давайте играть в футбол.

Матч "Спартак" - "Ливерпуль" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.