18:10 | Футбол — Лига чемпионов

Юрген Клопп: "Не хочу выиграть Лигу чемпионов любой ценой, как это сделал Рамос"


Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что футболисты не должны побеждать любой ценой. Он вспомнил момент из финала Лиги чемпионов против "Реала", в котором защитник мадридцев Серхио Рамос нанес травму нападающему "красных" Мохамеду Салаху.

- Не хочу побеждать любой ценой, хотя, конечно, хочу выиграть Лигу чемпионов, - приводит sport1.de слова Рамоса. - Не ожидаю, что Рамос вернет свою медаль, но ему нужно переоценить некоторые ситуации. Возможно, это случайность, но Салах получил травму, когда проводил выдающийся этап своей карьеры. 

Многие скажут, что такое случается, о чему мы тогда научим своих детей? За год до этого Рамос повлиял на финал, совершив нырок и вынудив арбитра показать красную карточку Куадрадо. "Реал" заслужил победу в ЛЧ, но разве вы хотите видеть такие ситуации?

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