Юрген Клопп: "Награда лучшего игрока года по версии PFA для Салаха станет дополнительным стимулом"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в преддверии первого матча полуфинала Лиги чемпионов против "Ромы" отметил, что с уважением относится к сопернику. Специалист также добавил, что награда лучшего игрока года по версии PFA для нападаюдего Мохамеда Салаха станет дополнительным стимулом.

- Салах - лучший игрок года по версии PFA? Это фантастическое достижение, - цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа. - Это великолепно, но он знает, что сезон не закончен. Впереди много важных матчей, но я уверен, что для него эта награда станет дополнительным стимулом. В сезоне, когда такую невероятную форму набрал Кевин де Брейне, это еще более весомое достижение для Мо. У меня еще не было возможности с ним поговорить, но все, что я хочу ему сказать, я скажу ему тет-а-тет.

Играть против своих бывших клубов – это нормально. Клубы меняют игроки, клубы меняют тренеры, но да, это все равно особые случаи. Ты с большим интересом относишься к сопернику, чем в рядовых матчах. Мо провел в "Роме" фантастическое время. После начала матча Мо быстро поймет, что это уже не его партнеры по команде. А потом он отреагирует так, как это обычно делает.

Остаться без Салаха для "Ромы" было нелегко. Мы остались без Коутинью, что тоже было не слишком весело. У нас есть общее. Я с уважением отношусь к "Роме", и мне неважно, если кто-то думает, будто мы аутсайдеры.

Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Рома" состоится завтра, 24 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую-онлайн трансляцию встречи.