23:27 1 мая | Футбол — Лига чемпионов

Юрген Клопп: "Мы обыгрывали "Спартак" со счетом 7:0, но это ничего не значит"

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп накануне ответного матча против "Ромы" в полуфинале Лиги чемпионов напомнил о победе над "Спартаком". На групповом турнире в домашнем матче "Ливерпуль" победил со счетом 7:0.

"Мы не "Челси", мы не "Барселона". Мы обыграл "Спартак" на "Энфилде" со счетом 7:0. О чем это говорит? Ни о чем. Не думаю, что мы в плохом положении. Мы в лучшем положении, чем я предполагал до первого матча.

 Мы еще ни разу не проигрывали в Лиге чемпионов. Что это означает? Это значит, что если так продолжится, мы выйдем в финал", - сказал Клопп.

 Матч "Рома" - "Ливерпуль" состоится 2 мая в Риме на "Стадио Олимпико"  и начнется в 21:45 по Москве. "СЭ" проведет его текстовую трансляцию. В первом матче "Ливерпуль" победил со счетом 5:2.

 

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КОММЕНТАРИИ (6)
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М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

Все помнят.))))

00:07

ravilius777

да кто их только не дергал

00:05

Пёс

да, вот это были времена

23:47 1 мая

Jean4

Эээ, зачем о больном то вспоминать? =)))

23:43 1 мая

Lars Berger

"Рома" натянет тебя, Юрген.

23:33 1 мая

ЗЮК:

ПТУшник,ври дальше.

23:32 1 мая

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