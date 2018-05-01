Юрген Клопп: "Мы обыгрывали "Спартак" со счетом 7:0, но это ничего не значит"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп накануне ответного матча против "Ромы" в полуфинале Лиги чемпионов напомнил о победе над "Спартаком". На групповом турнире в домашнем матче "Ливерпуль" победил со счетом 7:0.
"Мы не "Челси", мы не "Барселона". Мы обыграл "Спартак" на "Энфилде" со счетом 7:0. О чем это говорит? Ни о чем. Не думаю, что мы в плохом положении. Мы в лучшем положении, чем я предполагал до первого матча.
Мы еще ни разу не проигрывали в Лиге чемпионов. Что это означает? Это значит, что если так продолжится, мы выйдем в финал", - сказал Клопп.
Матч "Рома" - "Ливерпуль" состоится 2 мая в Риме на "Стадио Олимпико" и начнется в 21:45 по Москве. "СЭ" проведет его текстовую трансляцию. В первом матче "Ливерпуль" победил со счетом 5:2.
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Все помнят.))))
00:07
ravilius777
да кто их только не дергал
00:05
Пёс
да, вот это были времена
23:47 1 мая
Jean4
Эээ, зачем о больном то вспоминать? =)))
23:43 1 мая
Lars Berger
"Рома" натянет тебя, Юрген.
23:33 1 мая
ЗЮК:
ПТУшник,ври дальше.
23:32 1 мая