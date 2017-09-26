Юрген Клопп: "Мы обязаны думать, что "Спартак" силен"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп во флеш-интервью перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака" подчеркнул, что его команда с опаской относится к сопернику. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет ее онлайн-трансляцию.

– Я знаю, что мы пропускаем, но это не главное. Важно делать выводы, – сказал Клопп. – У нас был странный матч с "Ман Сити", в котором мы пропустили пять мячей – мы не должны были столько пропускать. Думаю, мы вынесли урок и будем обороняться гораздо лучше. "Спартак" – хорошая и опасная команда. Так что мы обязаны хорошо играть в защите коллективно.

– Сейчас у "Спартака" черная полоса. Вы знаете, в чем сильная сторона этой команды?

– Да, знаю. Это лучшая команда в России в прошлом сезоне. Сейчас у нее могут быть проблемы, которые во многом связаны с травмами, но это все равно чемпионская команда. Я видел матч с "Зенитом". У "Спартака" могут быть неудачные матчи, но они все еще сильны. Мы должны думать, что наш соперник опасен.