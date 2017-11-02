Юрген Клопп: "Ливерпуль" вышел на первое место в группе. Это здорово!"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы над "Марибором" (3:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов отметил, что его команда пришлось непросто в этой встрече. Однако специалист заявил, что "Ливерпуль" полностью заслужил победу.

– Впереди у нас тяжелая игра в Севилье, а "Марибору" предстоит ехать в Москву, – цитирует официальный сайт УЕФА Клоппа. – Это очень интересная группа, потому что между командами не такая уж большая разница. Но мы в хорошем положении, несмотря на серьезные встречи. Сегодня тоже было тяжело, но мы заслужили победу.

У нас было терпение, мы все выполнили в нужное время. Нас не удивила игра "Марибора", мы знали, как они будут действовать. Но я доволен результатом и нашим выступлением. Это было не идеально, но мы забили три мяча и вышли на первое место в группе. Это здорово!