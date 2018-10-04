Юрген Клопп: "Ливерпуль" проиграл по делу"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его команда заслуженно проиграла "Наполи" (0:1) в матче Лиги чемпионов.

- Поражение по делу, поэтому говорить тут особо не о чем. У нас были моменты, но играли мы слишком открыто. Расстановка оказалась не лучшей, три защитника столкнулись с почти неразрешимой задачей. С мячом бы действовали слишком суетливо, - цитирует тренера официальный сайт УЕФА. - Мы совершали слишком длинные забеги с мячом. При потере мяча приходилось сразу же бежать в обратном направлении. Мы были обречены пропустить гол. В этом матче мы были хуже соперника. Хотелось бы играть лучше, чем мы сделали это сегодня. Если уже и уступать, то при хорошей игре. Сегодня мы не были достаточно хороши, и в этом виноваты мы сами. Парни старались, но принимали не лучшие решения и не были достаточны спокойны. Второй тайм мы не провели достаточно хорошо. Это плохой знак, когда ты вынужден признать, что лучшим в твоей команде был вратарь. Большая часть вины лежит на мне.

Единственный мяч в концовке игры забил Лоренцо Инсинье.

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