Юрген Клопп: "Ливерпуль" осуществил свою мечту"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы над "Хоффенхаймом" (4:2) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов отметил, что его команда добилась фантастического результата. Также немецкий наставник считает, что "красные" просчитали ходы соперника.

- Мы хотели резво начать матч, - приводит BBC слова Клоппа. - В результате мы исполнили нашу мечту. Это фантастика! Нам выпала сложная жеребьевка. Игры с "Хоффенхаймом" были невероятно жесткими. Мы изучили первую встречу и адаптировались. Немцы изменили построения в обороне, но мы смогли это просчитать и вышли победителями.