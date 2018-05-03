Юрген Клопп: "Ливерпуль" на 100 процентов заслужил места в финале"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал выход своей команды в финал Лиги чемпионов. Английский клуб уступил в ответном полуфинальном матче "Роме" 2:4, но прошел дальше по сумме двух встреч – 7:6.

– Мы заслужили место в финале на 100 процентов. Сегодня мы действительно уступили, но "Реалу" вчера, как и в четвертьфинале против "Ювентуса", понадобилось везение. У нас есть две недели на подготовку, – цитирует официальный сайт УЕФА Клоппа. – Давайте отправимся на финал и постараемся показать себя с лучшей стороны.