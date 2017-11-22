Юрген Клопп: "Ливерпуль" бросил играть во втором тайме"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после матча 5-го тура Лиги чемпионов против "Севильи" (3:3) заявил, что недоволен игрой своей команды во втором тайме. Однако специалист считает, что у клуба еще есть возможность остаться первыми в группе.

– Мы перестали играть в футбол во втором тайме, – цитирует BBC Клоппа. – У нас есть одно оружие – игра в футбол, и мы ничего не сделали во втором отрезке игры. Мы были очень уверены в себе в первом тайме, а потом бросили играть. В этом заключается наша основная ошибка. Мы стали слишком пассивными, находились очень глубоко. Есть ощущение, что мы проиграли в этом матче. Однако все еще в наших руках, пусть сейчас все очень плохо.