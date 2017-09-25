Юрген Клопп: "Коутинью вернулся и поможет "Ливерпулю"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака" отметил, что рад возвращению в строй полузащитника Филиппе Коутинью. Специалист подчеркнул, что бразилец находится в поисках игрового ритма после травмы.

– За Филиппе очень приятно наблюдать, – цитирует клубная пресс-служба Клоппа. – Волноваться не о чем, но нужно помнить о физическом состоянии игрока, он лишь недавно восстановился, хотя, в целом, смотрится очень неплохо. Сейчас он не может играть на 100 процентов, Коутинью по-прежнему находится в поисках ритма, но он вернулся, и он нам поможет.

Напомним, матч "Спартак" – "Ливерпуль" состоится 26 сентября. Начало игры – 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.​