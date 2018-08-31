Юрген Клопп: "Когда видишь группу с "ПСЖ" и "Наполи", не хочет оказаться там третьим"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его команде достались сильнейшие соперники по группе в Лиге чемпионов. "Красные" встретятся в групповом турнире с "ПСЖ", "Наполи" и "Црвеной Звездой".

– Когда ты видишь группу с "ПСЖ" и "Наполи", не хочешь оказаться третьим в этой компании, – цитирует Sky Sports Клоппа. – Лучший способ справиться с волнением – не думать об этом. Если начнешь задумываться о группе, то будешь близок к вылету из нее. Если посчитаешь, что это слишком тяжело – вылетишь. Я даже не хочу думать об этом.