Юрген Клопп: "Каррера советовался с Конте? Я тоже знаю людей из "Челси"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в преддверии матча 2-го тура группового турнира против "Спартака" отметил, что команде предстоит тяжелая. Он назвал красно-белых опытным соперником.

– Что вы ожидаете от матча в Москве?

– Предстоит очень тяжелая игра. "Спартак" – очень опытный соперник. Да, у него есть проблемы с травмированными, но он всё равно силен. Нам предстоит интенсивный и непростой матч.

Мы готовились, как и обычно. Тренировались в усиленном режиме. Относимся очень серьезно. Что с Коутинью? Он молодой и хороший игрок, будет набирать и прогрессировать. Ждем его возвращения.

– Каррера советовался по поводу "Ливерпуля" с Конте. А вы с кем-то по поводу "Спартака" общались?

– Я тоже знаю людей из "Челси" (улыбается). Но нет, ни с кем не советовался. (Михаил ГОНЧАРОВ)