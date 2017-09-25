Юрген Клопп: "Каррера советовался с Конте? Я тоже знаю людей из "Челси"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в преддверии матча 2-го тура группового турнира против "Спартака" отметил, что команде предстоит тяжелая. Он назвал красно-белых опытным соперником.
– Что вы ожидаете от матча в Москве?
– Предстоит очень тяжелая игра. "Спартак" – очень опытный соперник. Да, у него есть проблемы с травмированными, но он всё равно силен. Нам предстоит интенсивный и непростой матч.
Мы готовились, как и обычно. Тренировались в усиленном режиме. Относимся очень серьезно. Что с Коутинью? Он молодой и хороший игрок, будет набирать и прогрессировать. Ждем его возвращения.
– Каррера советовался по поводу "Ливерпуля" с Конте. А вы с кем-то по поводу "Спартака" общались?
– Я тоже знаю людей из "Челси" (улыбается). Но нет, ни с кем не советовался. (Михаил ГОНЧАРОВ)
Матч "Спартак" - "Ливерпуль" состоится 26 сентября, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
optimist61
Даже смешно и как то не по себе становится когда читаешь про то что Каррера говорит что он советовался с Конте, по моему ФЕДУН ТОЖЕ СОВЕТОВАЛСЯ С аБРАМОВИЧЕМ ПЕРЕД ТЕМ КАК НАЗНАЧИТЬ ТРЕНЕРОМ ШВЕЙЦАРЦА, УЖЕ НЕ ПОМНЮ КАК ЕГО ФАМИЛИЯ И ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫШЛО МЫ ВСЕ ПОМНИМ
19:26