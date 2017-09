Юрген Клопп: "Карло найдет себе фантастический клуб"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил уверенность, что Карло Анчелотти без труда найдет работу в топ-клубе. Специалист был уволен из "Баварии" после поражения в Лиге чемпионов от "ПСЖ" (0:3).

- В тренерской работе меня мало что может удивить, - цитирует Four Four Two Клоппа. - Я смотрел матч "Баварии" с "ПСЖ". Это футбол - индивидуальное мастерство может решить исход матча, и именно это произошло в среду.

Но дело не в одном матче. Руководству "Баварии" не нравился вектор развития клуба, вот почему они приняли это решение. На мой взгляд. Я не имею точной информации, почему они так поступили.

Карло - очень опытный тренер. Уверен: он не растерял футбольное мастерство за ночь. Просто бывает, что две стороны не подходят друг другу. Если "Бавария" считает, что будущее более перспективно с другим тренером, мои поздравления. Если Карло решит продолжить работу, я уверен, он найдет фантастический клуб и покажет, каким тренером является.