Юрген Клопп: "Игроки "Ливерпуля" заслужили попадание в Лигу чемпионов". ФУТБОЛ - Лига чемпионов. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
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Юрген Клопп: "Игроки "Ливерпуля" заслужили попадание в Лигу чемпионов"

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его игроки заслужили попадание в Лигу чемпионов своей игрой в этом сезоне. На данный момент его клуб занимает четвертое место в турнирной таблице премьер-лиге и отстает от "Манчестер Сити", идущего третьим, на два очка.

– Мои игроки заслужили это на сто процентов, – цитирует The Guardian Клоппа. – Это особый сезон. Не часто бывает, что нужно набрать 76 очков для участия в Лиге чемпионов. Мои игроки всегда были готовы справиться с неудачными результатами и прочими ситуациями вокруг команды. Футболисты "Ливерпуля" всего сосредоточены. Они действительно заслужили игру в Лиге чемпионов.

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