Юрген Клопп: "Хорошо, что теперь мы можем перестать говорить на тему голов Салаха"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов над "Црвеной Звездой" (4:0) отметил, что тема голов форварда Мохамеда Салаха может быть закрыта. Египтянин отметился дублем в игре с сербским клубом.

- Хорошо, что мы, может быть, перестанем постоянно говорить о голах Салаха, - приводит пресс-служба клуба слова Клоппа. - Я не сомневался, он не сомневался, но если вы постоянно об этом спрашиваете, то это похоже на то, что "что-то явно не так" или "люди не счастливы" или что-то еще. Вы не должны думать об этом, вы не должны постоянно говорить об этом. Голы забиваются, только если упорно работать, если вы находитесь в правильном месте, если ваши товарищи по команде увидят тебя в нужные моменты, и если вы сделаете все правильно. Тогда и будет гол.

В матче с "Црвеной" Салах забил 49-й и 50-й голы в футболке "Ливерпуля". Ему потребовалось для этого 65 матчей.

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