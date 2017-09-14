Юрген Клопп: "Если "Ливерпуль" продолжит так играть, то будет набирать очки"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" (2:2) отметил, что ему понравилась игра команды. По его словам, "красные" будут набирать очки в дальнейшем, если продолжат в том же духе.

- 85 минут мы играли очень хорошо против сильного соперника, - приводит ВВС слова Клоппа. - Нам нужно прибавлять, но у команды огромный потенциал. Эта ничья - не самый лучший результат, но мне много понравилось в нашей игре. Не стоит расстраиваться ничьей. Мы доминировали в матче, а у "Севильи" было пару моментов. Нам не повезло, такое случается. Если продолжим играть так, то будем набирать очки. Пока не все идеально.