03:14 | Футбол — Лига чемпионов

Юрген Клопп: "Если бы "Рома" вышла в финал, это тоже было бы справедливо"


Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что если бы "Рома" вышла в финал Лиги чемпионов, это тоже было бы справедливо. Английская команда победила с общим счетом 7:6.

- Думаю, впервые мы были не так хороши, как можем быть. Так что нам понадобилось немного удачи. Тем не менее, мы заслужили выход в финал, - цитирует официальный сайт УЕФА Клоппа. - Хотя, если бы дальше прошла "Рома", то это тоже было бы справедливо.

Рома - Ливерпуль

 

Дополнительная информация

http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/matches/round=2000884/match=2021710/index.html?iv=true

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