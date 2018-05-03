Юрген Клопп: "Если бы "Рома" вышла в финал, это тоже было бы справедливо"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что если бы "Рома" вышла в финал Лиги чемпионов, это тоже было бы справедливо. Английская команда победила с общим счетом 7:6.

- Думаю, впервые мы были не так хороши, как можем быть. Так что нам понадобилось немного удачи. Тем не менее, мы заслужили выход в финал, - цитирует официальный сайт УЕФА Клоппа. - Хотя, если бы дальше прошла "Рома", то это тоже было бы справедливо.