Юрген Клопп: "Дух помогал "Ливерпулю" побеждать в этом сезоне"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед финалом Лиги чемпионов против "Реала" назвал главную силу своей команды. Он отметил, что у "красных" в этом сезоне появился победный дух, передает из Киева спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

- "Реал" играет второй финал Лиги чемпионов подряд. Это поможет сопернику?

- Поможет или нет, узнайте у игроков "Реала". Но очевидно, что опыт играет огромную роль. Уверен, что на матч "Реал" выйдет более уверенным в себе. Но это преимущество у него будет ровно до стартового свистка. Не могу поверить, мы забили кучу голов, побеждали дома и на выезде. Опыт – преимущество, да, но в игре на одном опыте не уедешь. Мы должны создать сложности сопернику. Есть еще и тактика и много что еще.

- Как-то раз вы использовали термин "убивать", когда говорили о своей философии. Поменялась ли ваша философия с тех пор, как вы возглавили "Ливерпуль"?

- Тогда мой английский был не очень! Зря я сказал "убивать". Философия? Никогда об этом не думал. Думал о своей игре.

- Что считаете главным козырем своей команды?

- Дух. Сто процентов. Дух, который появился в этом сезоне и помогал нам побеждать. Благодаря ему мы и приехали сюда.