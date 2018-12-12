Юрген Клопп: "Адреналин в крови после матча с "Наполи" просто зашкаливает"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы над "Наполи" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:0) признался, что его переполняют эмоции. Также он признался, что у него нет предпочтений, с кем играть в 1/8 финала турнира.

- Я все еще не отошел. Адреналин в крови просто зашкаливает, - цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа. - Это был потрясающий матч. Ребята играли душой и сердцем. Мы показали один из лучших примеров обороны и прессинга, которые мне доводилось видеть.

Самый тяжелый отрезок был после забитого мяча. Обе команды показали невероятную игру. Мо забил потрясающий мяч, а сейв Али был просто нереальным. У меня нет слов. Горжусь, как ребята сыграли в сегодняшнем матче.

Не знаю, кто достанется нам по итогам жеребьевки. У меня нет предпочтений. Мы не были уверены, что станем участниками жеребьевки после 75 минут игры. Как я могу говорить о потенциальных соперниках? Алиссон выдал потрясающий матч, но он по-прежнему нуждается в поддержке партнеров. Также хочется сказать спасибо "Энфилду". Атмосфера была потрясающая.