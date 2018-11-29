Юрген Клопп: "11 декабря у "Ливерпуля" будет настоящий финал на "Энфилде"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после поражения от "ПСЖ" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:1) отметил, что в следующем матче у "красных" будет настоящий финал. Чтобы иметь шансы на выход в плей-офф "Ливерпулю" необходимо обыграть "Наполи".

- Матч начался так, как я ожидал, - цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа. - Очень интенсивно и бурно. Они забили дважды, выиграв подбор, и это очень неприятно. Затем мы больше контролировали игру, отдали все силы - итог матча не был ясен до самого конца.

Соперники хорошо перестроились во втором тайме, устранив разрывы в центре поля, которые там были до перерыва. В трех-четырех моментах мы могли сыграть лучше. Они забивали, а мы принимали не самые лучшие решения.

Теперь мы должны провести особенный матч против "Наполи". Если мы сделаем это, то заслужим выход в плей-офф. Если нет - значит нет. 11 декабря у нас будет настоящий финал на "Энфилде".