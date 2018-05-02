Юпп Хайнкес: "Я провел свой последний матч в Лиге чемпионов"

Главный тренер "Баварии" Юпп Ханйкес заявил, что во вторник провёл свой последний матч в Лиге чемпионов. "Реал" на выезде победил 2:1, а в Мадриде была зафиксирована ничья 2:2.

- В 2013-м я встречался в Лиге чемпионов с дортмундской "Боруссией" и думал, что это мой последний матч в турнире. Никогда бы не представил, что вернусь. Сегодня я могу с уверенностью сказать - это была моя последняя игра в Лиге чемпионов, - цитирует официальный сайт УЕФА Хайнкеса. - Я больше не буду работать тренером. Но все замечательно. Не думаю, что в мире есть много 72-летних, которым нужно принимать такое решение.