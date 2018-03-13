Юпп Хайнкес: "У "Баварии" нет оптимального состава"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Бешикташа" отметил, что не будет намеренно ротировать состав после победы в первом матче со счетом 5:0. Второй матч стамбульцев и мюнхенцев состоится 14 марта.

– Ротация? У "Баварии" 20 абсолютно отличных игроков, и я им доверяю, – приводит сайт мюнхенцев слова Хайнкеса. – У нас нет оптимального состава. Но, конечно, я не пойду своего принципа, что нужен хороший баланс между защитой и атакой. Это тоже будет завтра.