Юпп Хайнкес: "Несмотря на счет первого матча, "Бавария" должна мощно начать встречу с "Бешикташем"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Бешикташа" отметил, что его команде нравится выступать при шумных трибунах. Специалист также добавил, что мюнхенцы должны мощно начать встречу.

– Требования в Лиге чемпионов всегда высоки, – цитирует пресс-служба УЕФА Хайнкеса. – Мы лидируем в бундеслиге, но все равно усердно работаем над собой, поскольку можем прибавить и в обороне, и в прессинге, и комбинационной игре, и в нападении. У нас в составе есть ряд опытных футболистов. Несмотря на счет первого матча 5:0, мы должны мощно начать эту встречу, и мои игроки это знают.

Оказывается, мне принадлежал рекорд по длине голевой серии в домашних матчах, но я узнал об этом, только когда Левандовски едва не побил его. Для меня важнее показывать хороший футбол, видеть, как моя команда становится сильнее, и предлагать яркое зрелище. А не рекорды и не статистика. Я не призываю игроков осторожничать, у них есть своя голова на плечах. Вспоминаю ответный полуфинальный матч с "Барселоной" в 2013 году, когда пятеро наших футболистов "висели" на карточках – и ни один не получил дисквалификацию

"Баварии" нравится выступать при шумных трибунах. Мы играли при замечательной атмосфере, и с "Селтиком", и с "Наполи"​. Завтра сыграем здесь. На глазах у болельщиков, которые дышат одним дыханием со своей командой и гонят ее вперед. Ждем с нетерпением.

Напомним, что матч "Бешикташ" – "Бавария" состоится завтра, 14 марта, в Стамбуле и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Первая игра между этими командами завершилась победой мюнхенцев со счетом 5:0.