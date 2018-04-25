07:52 | Футбол — Лига чемпионов

Юпп Хайнкес: "Миллионы людей будут смотреть матч "Бавария" - "Реал"


Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес поделился своими ожиданиями перед первой полуфинальной игрой Лиги чемпионов с "Реалом". Встреча пройдет 25 апреля, начало – в 21.45 мск. "СЭ" будет вести прямую текстовую трансляцию.

– Для меня в этом противостоянии нет фаворитов. Для меня большая честь, что моя команда дошла до полуфинала, но при этом надеюсь, что мы сделаем еще один шаг и выйдем в финал. Уверен, что миллионы людей будут смотреть этот матч с большим интересом, страстью, эмоциями и удовольствием. 

 

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/2 финала
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