Юпп Хайнкес: "Миллионы людей будут смотреть матч "Бавария" - "Реал"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес поделился своими ожиданиями перед первой полуфинальной игрой Лиги чемпионов с "Реалом". Встреча пройдет 25 апреля, начало – в 21.45 мск. "СЭ" будет вести прямую текстовую трансляцию.

– Для меня в этом противостоянии нет фаворитов. Для меня большая честь, что моя команда дошла до полуфинала, но при этом надеюсь, что мы сделаем еще один шаг и выйдем в финал. Уверен, что миллионы людей будут смотреть этот матч с большим интересом, страстью, эмоциями и удовольствием.