Юпп Хайнкес: "К ответному матчу с "Бешикташем" будем готовиться серьезно. В Лиге чемпионов нельзя рисковать"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Бешикташа" (5:0) отметил, что команда показал прекрасный футбол. Вместе с тем, наставник призвал своих игроков не расслабляться перед ответной игрой.

- Думаю, мы увидели два разных тайма. До перерыва мы играли в низком темпе, плохо комбинировали и позволяли "Бешикташу" больше атаковать, - приводит пресс-служба УЕФА слова Хайнкеса. - Гол в конце первого тайма дал нам психологическое преимущество, и во второй половине на поле была другая "Бавария". Мы забили несколько великолепных голов и показали прекрасный футбол. Я очень доволен нашей игрой сегодня.

Для любой команды очень тяжело играть в меньшинстве на уровне Лиги чемпионов. Я по-прежнему считаю, что "Бешикташ" - очень хорошая команда, в которой много опытных футболистов, поигравших по всей Европе. Я очень рад, что мы добыли столь комфортный результат в матче с такой командой. Мы будем готовиться в ответному матчу с полной серьезностью. Нельзя рисковать в Лиге чемпионов.