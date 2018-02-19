Юпп Хайнкес: "Бешикташ" не станет прятаться от "Баварии"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес в преддверии матча 1/8 Лиги чемпионов против "Бешикташа" отметил значимость турнира. По его словам, любой топовый клуб хочет выиграть этот трофей.

– Мы знаем, как значим этот турнир, – цитирует пресс-служба УЕФА Хайнкеса. – Это Лига чемпионов, и каждый топовый клуб хочет ее выиграть. Именитых клубов много. В Англии можно выделить целую пятерку. Многие здорово усилились летом и зимой. Фаворитов полно. Среди них не только "Барселона", "Реал" и "ПСЖ".

"Бешикташ" умеет играть в футбол. Нет ничего удивительного, что эта команда дошла до этой стадии. В группе турки выиграли все три матча на выезде. Они не станут прятаться, они будут играть в атакующий футбол, если им позволить. "Бешикташ" будет искать свои шансы – мы должны быть готовы к этому.

Надеюсь, моя команда завтра покажет максимум, который необходим нам, чтобы сделать первый шаг на пути к четвертьфиналу. У меня нет состава А и состава Б. У нас одна команда, одна "Бавария". Каждый игрок знает свою роль. Футболисты понимают друг друга, так что проблем с ротацией у нас нет.

Ротация только помогает каждому почувствовать себя значимым и сохранить свежесть. Это нелегко, но мне кажется, игроки в целом довольны тем, как я руковожу ими.

Секрет успехов "Бешикташа" – его тренер. В 65 лет он обладает огромным опытом и является специалистом высшего уровня. Гюнеш знает, как построить и сплотить команду. "Бешикташ" действует очень организованно и умеет остро контратаковать. Так что я очень уважаю своего оппонента.