Юпп Хайнкес: "Бавария" уже показывала, что может оправляться от неудач"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес накануне ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с "Реалом" рассказал, что его команда хочет показать хорошую игру и выйти в финал турнира. В первой встрече в Мюнхене "Бавария" уступила со счетом 1:2.

– В этом сезоне "Бавария" уже показывала, что может оправляться от неудач, – приводит официальный сайт УЕФА слова Хайнкеса. – Мы приехали в Мадрид, чтобы показать хорошую игру и воспользоваться любыми возможностями, которые у нас появятся. Мы осознаем, что будем играть с действующим победителем турнира. Игра будет сложной. "Реал" привык к таким важным матчам, но и мы тоже. Хотим выйти в финал Лиги чемпионов и понимаем, что "Реал" сделает все возможное, чтобы этому помешать. "Баварии" нужно сыграть более эффективно, чем в первой встрече. Нам нужно воспользоваться своими шансами, как это сделал соперник.

Матч "Реал" – "Бавария" пройдет во вторник, 1 мая. Начало встречи – в 21.45 (мск). "СЭ" проведет трансляцию игры.​