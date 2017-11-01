Юпп Хайнкес: "Бавария" может желать победы со счетом 3:0 над "ПСЖ"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес посетовал на усталость после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Селтиком" (2:1). Также он отметил, что в команде думают над реваншем в игре с "ПСЖ", которому ранее мюнхенцы уступили со счетом 0:3.

– Мы знали еще до матча, что будет сложно, – цитирует AFP Хайнкеса. – В последние недели у нас был сложный график. Порой не хватало свежести. Только что провели два сложных поединка, а впереди игра в Дортмунде. "Селтик" действовал быстро и агрессивно, хотя мы работали тактически грамотно. Что касается победы со счетом 3:0 над "ПСЖ", то мы всегда, конечно, можем этого хотеть, но это будет сложно.