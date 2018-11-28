Юлиан Нагельсманн: "Развязка на 92-й минуте была жестокой"

Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн после поражения от "Шахтера" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:3) отметил, что команда в меньшинстве играла хорошо. По его словам, пропущенный решающий гол на 92-й минуте - жестокая развязка.

- Было нелегко создавать моменты в первом тайме, но нам все же удалось забить мяч, - цитирует пресс-служба УЕФА Нагельсманна. - Мне кажется, что к тому моменту мы нащупали свою игру.

Не думаю, что можно играть в меньшинстве лучше, чем мы сегодня. Используй мы все голевые моменты, этого хватило бы для победы. Развязка на 92-й минуте была жестокой.