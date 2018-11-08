Юлиан Нагельсманн: "Ничья с "Лионом" не логичная, но заслуженная"

Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн доволен ничьей в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Лионом" (2:2). Его команда отыграла два мяча в меньшинстве.

– Мы хорошо провели 20 минут, а потом уснули, – цитирует AFP Нагельсманна. – В случаях с обоими голами "Лиона" защищались не очень качественно. При счете 2:0 "Лион" пребывал в полной уверенности, что выиграет. Но после удаления стало понятно: все или ничего. Это не логичный, но заслуженный результат с точки зрения содержания матча.