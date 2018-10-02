23:16 2 октября | Футбол — Лига чемпионов

Юлиан Нагельсманн: "Хоффенхайм" очень хорошо сыграл с тактической точки зрения

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Главный тренер "Хоффенхайма"  Юлиан Нагельсманн - о матче с "Манчестер Сити" (1:2) в Лиге чемпионов.

- Несмотря на кадровые проблемы, мы сыграли хорошо. "Манчестер Сити" в плане позиционной игры сыграл так, как мы и ожидали, - цитирует специалиста официальный Твиттер клуба. - С тактической точки зрения я увидел очень хорошую игру моей команды, которая создавала моменты против команды мирового класса. Я уже говорил со Стефаном Пошем. Он провел хороший матч, и гол "Сити" - не только его ошибка. Он еще молодой парень, ему нужно многому научиться, и он сделает это. После перерыва мы отлично прибавили,  мы владели мячом и создавали моменты. Из такого матча с "Манчестер Сити" мы можем многое вынести.

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Хоффенхайм - Манчестер Сити

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/champions-league/

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