Юлиан Дракслер: "ПСЖ" заслужил поражение от "Реала"

Полузащитник "ПСЖ"​ Юлиан Дракслер заявил, что его команда заслужила вылет из Лиги чемпионов. По мнению немца, парижане были недостаточно хороши в ответном матче 1/8 финала с "Реалом".

- Мы заслужили такой исход, мы были недостаточно хороши, – цитирует Diario Sport Дракслера. - "ПСЖ" потратил 400 миллионов евро, нам сказали, что все изменится, и мы выиграем Лигу чемпионов, но мы снова проиграли в 1/8 финала. После поражения в первом матче со счетом 1:3, в ответной игре при своих болельщиках нужно играть гораздо лучше.