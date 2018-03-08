05:55 | Футбол — Лига чемпионов

Юлиан Дракслер: "ПСЖ" заслужил поражение от "Реала"


Полузащитник "ПСЖ"Юлиан Дракслер заявил, что его команда заслужила вылет из Лиги чемпионов. По мнению немца, парижане были недостаточно хороши в ответном матче 1/8 финала с "Реалом".

- Мы заслужили такой исход, мы были недостаточно хороши, – цитирует Diario Sport Дракслера. - "ПСЖ" потратил 400 миллионов евро, нам сказали, что все изменится, и мы выиграем Лигу чемпионов, но мы снова проиграли в 1/8 финала. После поражения в первом матче со счетом 1:3, в ответной игре при своих болельщиках нужно играть гораздо лучше.

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/8 финала
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