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Юлиан Брандт: "Игроки "Байера" сами все испортили"

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Полузащитник "Байера" Юлиан Брандт посетовал на то, что его партнеры сами виноваты в упущенной победе над ЦСКА (2:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов. По его словам, еще один гол избавил бы немцев от лишних проблем.

– Мы могли забить третий гол, что значительно бы облегчило нам задачу, – цитирует прес-служба УЕФА Брандта. – Мы сами все испортили. Сегодня мы не сможем уснуть с улыбками на наших лицах. Но нужно отряхнуться и сконцентрироваться на следующей игре. Теперь "Байеру" необходимо побеждать "Монако". Впрочем, это можно сказать о любом матче группового турнира.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1-й тур

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