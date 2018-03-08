Юго Ллорис: "Ювентус" прошел дальше за счет своего опыта и класса"

Голкипер "Тоттенхэма" Юго Ллорис после поражения от "Ювентуса" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2) отметил, что у соперника больше опыта и класса. Также он добавил, что исход встречи был решен в течение трех минут.

- "Ювентус" прошел дальше за счет своего опыта и класса, - цитирует пресс-служба УЕФА Ллориса. - Исход матча был решен в течение трех минут. В концовке мы давили и даже попали в штангу, но... наши соперники в психологическом плане просто машины. Вся их команда держалась спокойно и довела матч до нужного исхода.