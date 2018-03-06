Юго Ллорис: "Тоттенхэм" в матче с "Ювентусом" будет стараться получать удовольствие от футбола"

Вратарь "Тоттенхэма" Юго Ллорис в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса" отметил, что его команда становится с каждым сезоном все сильнее. Голкипер также добавил что "шпоры" в предстоящей встрече будут стараться получать удовольствие от футбола.

– После двух пропущенных мячей в Турине у нас было еще 80 минут игры, – цитирует пресс-служба УЕФА Ллориса. – Мы ранее уже демонстрировали крепость своего характера, и это было очередной пример силы нашей команды. Мы были на грани вылета из турнира. Забей "Юве" третий мяч до перерыва, нам пришлось бы сложно. Мы повернули ход матча и очень довольны результатом. У нас есть небольшое преимущество в виде двух голов на выезде.

Буффон – один из величайших игроков всех времен. Он оставил свой след на истории футбола и своей карьерой вызывает лишь одно уважение. Когда я занимался в академии, меня вдохновляли два кипера: Касильяс и Буффон.

Стоит ожидать напряженного матча, очередной схватки. Она потребует огромных энергозатрат. Мы начнем игру в привычном стиле. Будем стараться получать удовольствие от футбола, с нужной энергетикой и при поддержке трибун. Если играешь на ничью, особенно с такой опытной командой, как "Юве", то жди беды.

"Тоттенхэм" становится с каждым сезоном все сильнее как клуб и команда. Большинство футболистов играет за нас уже два, три, четыре года, и мы вместе много пережили. К этому матчу мы подходим зрелыми и уверенными в себе. Мы четко знаем, чего ждет от нас тренер, и какой футбол он хочет видеть. Это самый важный отрезок сезона. Мы сейчас в хорошей форме, сильны психологически и должны показать это при возможности.

Наша главная задача – сократить отставание от ведущих клубов Европы. Шаг за шагом мы движемся с клубом, чтобы стать сильными не на один-два сезона, а на долгосрочную перспективу.

Напомним что матч "Тоттенхэм" - "Ювентус" состоится 7 марта и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.