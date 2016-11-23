Юго Ллорис: "Тоттенхэм" рассчитывал на большее в Лиге чемпионов"

Вратарь "Тоттенхэма" Юго Ллорис после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Монако" (1:2) выразил сожаление по поводу результата встречи. Английская команда лишилась шансов на выход в плей-офф.

– Это неудача, – приводит официальный сайт УЕФА слова Льориса. – Мы рассчитывали на гораздо большее. Сегодня ход матча контролировал соперник. По правде говоря, Монако заслужил эту победу, потому что играл лучше нас. Я всегда стараюсь играть как можно лучше. Мои партнеры тоже старались, но мы не смогли прибавить как команда. Мы ставим перед собой цель попасть в следующий розыгрыш Лиги чемпионов, а для этого надо хорошо играть в чемпионате.