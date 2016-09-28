Юго Ллорис: "Тоттенхэм" не заметил отсутствие травмированных"

Капитан "Тоттенхэма" Юго Ллорис после матча группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА (1:0) заявил, что его команде не хватало агрессии в атаке. Также голкипер отметил глубину состава "шпор", передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Мы играли против команды, действующей от обороны, – сказал Ллорис. - Соперник располагался очень глубоко, играл на контрактах и создал с помощью их несколько моментов. Мы больше владели мячом, но нам надо прибавлять в завершающей стадии и действовать более решительно. В некоторых эпизодах не могли довести хорошую атаку до гола. Это случается уже не в первый раз, в трех предыдущих матчах была такая же проблема.

Наша команда действовала без нескольких травмированным игроков? Я не замечал, что отсутствовали игроки. Мы действовали уверенно, знаем, что заменившие их футболисты обладают высоким уровнем, и сегодня мы это показали. Каждый готов биться за команду.