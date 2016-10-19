Юго Ллорис: "Тоттенхэм" должен был забивать "Байеру" в первом тайме"

Голкипер "Тоттенхэма" Юго Ллорис после матча группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" (0:0) отметил, что в одном из ключевых эпизодов отразить удар по воротам ему помогла удача. Вместе с тем, он подчеркнул: англичане должны были забивать гол в первом тайме.

– В эпизоде с ударом Хавьера Эрнандеса мне помогла удача, – приводит ВВС слова Ллориса. – Это был ключевой момент встречи, но не единственный. На самом деле, "Тоттенхэм" должен был забивать в первом тайме, тогда весь ход встречи бы изменился.