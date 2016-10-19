03:28 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Юго Ллорис: "Тоттенхэм" должен был забивать "Байеру" в первом тайме"

0
0
0

Голкипер "Тоттенхэма" Юго Ллорис после матча группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" (0:0) отметил, что в одном из ключевых эпизодов отразить удар по воротам ему помогла удача. Вместе с тем, он подчеркнул: англичане должны были забивать гол в первом тайме.

– В эпизоде с ударом Хавьера Эрнандеса мне помогла удача, – приводит ВВС слова Ллориса. – Это был ключевой момент встречи, но не единственный. На самом деле, "Тоттенхэм" должен был забивать в первом тайме, тогда весь ход встречи бы изменился.

0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 3-й тур
Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ