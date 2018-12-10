Юго Ллорис: "Против штрафных ударов Месси голкипер ничего не может сделать"

Голкипер "Тоттенхэма" Юго Ллорис​ поделился ожиданиями в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Барселоны". 31-летний французский вратарь признался, что отбить штрафной удар нападающего и капитана каталонского клуба Лионеля Месси​ практически невозможно.

– "Барселона" всегда будет конкурентоспособной командой, как и "Тоттенхэм", – приводит слова Ллориса Mundo Deportivo. – Мы верим в свои возможности. Против таких штрафных ударов, которые на днях исполнял Месси, голкипер ничего не может сделать. Благодаря таким ударам Месси может самостоятельно решить исход матча. Всегда сложно играть против одного из лучших футболистов в истории. Единственное, что мы можем противопоставить, – наши командные действия. Я верю в эффективность своей команды.

В текущем сезоне Ллорис сыграл в 15 матчах за "Тоттенхэм" и пропустил 16 голов.

Напомним, что "Барселона" гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов с 13 очками, а "Тоттенхэм" располагается на второй строчке с семью баллами. "Интер" с таким же количеством баллов находится на третьем месте и уступает английской команде по дополнительным показателям.