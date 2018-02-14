Юго Ллорис: "Два гола на выезде дают "Тоттенхэму" преимущество"

Вратарь "Тоттенхэма" Юго Ллорис считает, что у его команды есть преимущество после первого выездного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом" (2:2). Отметим, что к 9-й минуте встречи "шпоры" проигрывали со счетом 0:2.

– Мы очень уважаем "Ювентус", это один из лучших клубов Европы, он играл в двух из трех последних финалов Лиги чемпионов, – цитирует AFP Ллориса. – Свой уровень "Ювентус" показал в игре с нами. Эта команда обладает стержнем и стилем. Но наши два гола на выезде дают нам небольшое преимущество.