Юго Ллорис: "Бензема играет восемь лет в "Реале". Это вызывает уважение"

Вратарь "Тоттенхэма" Юго Ллорис отметил, что постарается сдержать "Реал" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов, который состоится 17 октября. По его словам, у мадридцев многие игроки способны создавать угрозу.

– Криштиану Роналду невероятный игрок, – цитирует AFP Ллориса. – У него фантастическая карьера. Я постараюсь остановить его, но "Реал" – это не только Роналду. О Бензема много говорить не стоит – он известен во всем мире. Это феноменальный форвард. Нелегко отыграть восемь лет в "Реале". Это вызывает уважение. Мне нравится, как играет Бензема.

Мы должны быть готовы бороться с лучшим клубом мира. Это отличная возможность для нашей молодой команды. Мы постараемся сыграть в своем стиле, доминировать, быть агрессивными и получать удовольствие. У "Реала" больше опыта, но мы с нетерпением ждем встречи.