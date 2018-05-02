Йон Арне Риисе: "Рома" против "Ливерпуля"? Я буду немного нейтрален"

Экс-защитник Йон Арне Риисе, в разный годы выступавший за "Ливерпуль" и "Рому", в преддверии ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов между своими бывшими командами сказал, что атмосфера "Стадио Олимпико" может помочь римлянам также, как в первой игре это произошло с мерсисайдцами на "Энфилде". В первой встрече английский клуб одержал крупную победу - 5:2.

- Когда играешь дома при такой атмосфере, как на "Энфилде" и "Стадио Олимпико", это придает сил, - сказал Риисе в интервью пресс-службе итальянского клуба. - Это добавляет воли сделать больше, ты хочешь бежать ради своей команды, ради клуба и фанатов. Даже когда ты устал, то слышишь, как кричат фанаты - это помогает играть дальше.

Думаю, на "Стадио Олимпико" будет 65 тысяч болельщиков "Ромы" и 5 тысяч болельщиков "Ливерпуля". Это будет невероятно - сойдутся две фантастические группы фанатов.

Я рад, что буду сидеть посередине, буду немного нейтральным. Надеюсь на отличную игру в прекрасной атмосфере.

Матч "Рома" - "Ливерпуль" состоится сегодня, 2 мая, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.